Allemagne : 1000 personnalités et politiques voient leurs données personnelles diffuser sur Twitter

C'est sur un compte Twitter, bloqué depuis, que les informations ont été postées petit à petit. Les divulgations ont commencé le 20 décembre, avant de gagner progressivement en importance et d'atteindre un pic jeudi, ce qui a fini par attirer l'attention des autorités.





Toute une série de données personnelles, de correspondances professionnelles et privées, d'informations financières et de documents d'identité ont été mis en ligne. "Environ un millier de personnes sont concernées", a indiqué le responsable de l'organisme allemand chargé de la sécurité informatique, Arn Schönbohm. Parmi les informations divulguées, on trouve aussi des listes de contacts, avec des centaines de numéros de téléphone portable et d'adresses. Ainsi que des documents internes aux partis politiques comme des listes d'adhérents.