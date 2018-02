Allemagne : un accord enfin trouvé entre Merkel et les sociaux-démocrates pour gouverner

Si le tournant peut s'avérer majeur outre-Rhin, après 12 ans de politiques économiques conservatrices, l'accord est encore suspendu à sa validation par les 460.000 militants sociaux-démocrates, réputés plus à gauche que leurs délégués et leurs dirigeants. Une mission d'autant plus difficile que leur leader Martin Schulz avait dans un premier temps refusé de participer aux négociations gouvernementales après les législatives, souhaitant faire faire "une cure d'opposition" à son parti. Mais l'impossibilité d'une coalition entre les conservateurs, les libéraux et les écologistes, conjugués au risque d'une réémergence de l'extrême droite en cas de nouvelles élections (une option qui n'avait rien d'hypothétique au coeur de l'automne), l'ont convaincu de remettre la main à la pâte.