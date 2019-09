Allemagne : importante poussée de l'extrême-droite lors de deux élections régionales

Même si l'Afd ne prend la tête dans aucune des deux régions, ce qui ne lui permet pas de gouverner, le parti d'extrême-droite confirme que l'Est de l'Allemagne devient son bastion électoral, nettement plus faible dans l'Ouest du pays. Une illustration de la césure persistante en Allemagne trois décennies après sa réunification.





"Nous sommes très satisfaits. Nous avons plus que doublé notre résultat de 2014 en Saxe et dans le Brandebourg", a salué Jörg Meuthen, co-dirigeant de l'AfD, après l'annonce des premières estimations. "Nous ne sommes pas encore la force la plus puissante, il manque encore quelque chose. Le travail commence", a concédé un autre responsable du mouvement, Alexander Gauland, convaincu cependant que la CDU d'Angela Merkel a été "punie".