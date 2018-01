Allemagne : Angela Merkel obtient à l'arraché un accord de principe pour constituer un gouvernement

Il était temps ! Trois mois et demi après les élections législatives, Angela Merkel va enfin pouvoir constituer un gouvernement. Après 24 denières heures de négociations, la chancelière allemande et les sociaux-démocrates du SPD ont en effet trouvé vendredi un accord de principe pour former un nouveau gouvernement, permettant ainsi à Merkel de rester au pouvoir pour un quatrième mandat.





Si l’accord de principe a été confirmé par une source proche des négociations à nos confrères de l’AFP, rien n’est cependant encore définitif. En effet, cet accord doit être validé par les instances dirigeantes du CDU, du CSU et du SPD, tous les trois concernés par la coalition à venir. Même si sur le papier, la situation semble se diriger dans le bon sens pour Angela Merlel, qui joue sa survie politique, les sociaux-démocrates du SPD pourraient encore faire capoter un accord que l’Allemagne et ses partenaires européens attendent avec impatience.