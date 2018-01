Allemagne : Angela Merkel peut souffler, le SPD approuve le principe de la grande coalition

Le projet de coalition avec le parti d'Angela Merkel semble bien parti. Pour le moment. Les délégués sociaux-démocrates allemands ont approuvé, dans la douleur et d'une courte tête, le principe d'une coalition avec Angela Merkel dans le but de former un gouvernement commun. Une décision qui rassure au delà des frontières allemandes même si tout n'est pas encore tout à fait décidé et que l'imbroglio politique autour de la formation d'un nouveau gouvernement est loin d'être résolu.





Mais pour y parvenir, le SPD de Martin Schulz, qui avait pourtant appelé à "une cure d'opposition" après sa défaite aux législatives, et les conservateurs dirigés par la chancelière allemande vont commencer des négociations en vue d'un "contrat de coalition", feuille de route du futur gouvernement, et ce, dès le début de la semaine prochaine. Selon les observateurs, le futur gouvernement pourrait prendre ses fonctions à la mi-mars, soit six mois après les législatives de septembre dernier, qui ont laissé le pays sans majorité évidente.