Allemagne : après des agressions par des migrants, l'extrême droite organise des patrouilles en vestes rouges

Plusieurs membres de la section bavaroise de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) ont aussi prévu de se rendre à Amberg jeudi après-midi. Quatre jeunes hommes originaires d'Afghanistan et d'Iran ont été arrêtés par la police après avoir, en état d'ébriété, agressé samedi soir une dizaine de passants dans la rue. Ils doivent répondre de "coups et blessures". Cette affaire a relancé le débat autour des demandeurs d'asile dans le pays, toujours sensible depuis l'arrivée en Allemagne de plus d'un million d'entre eux en 2015 et 2016.





Le ministre allemand de l'Intérieur Horst Seehofer, partisan de la fermeté sur l'immigration au sein du gouvernement d'Angela Merkel, a appelé dans la foulée à faciliter l'expulsion des demandeurs d'asile coupables de crimes et délits dans le pays. L'extrême droite allemande, pour sa part, s'est saisie des agressions d'Amberg, comme elle le fait de la plupart des faits divers de ce type depuis des mois, pour marteler son message anti-migrants et anti-Merkel.