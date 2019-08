Attaque au sabre à Stuttgart : que s'est-il passé ?

C'est un fait divers plutôt surprenant : un individu armé d’un sabre a tué un homme mercredi soir en pleine rue, à Stuttgart, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Plusieurs personnes ont été témoins des faits et certains ont même filmé la scène. Postées sur les réseaux sociaux, leurs vidéos ont largement été relayées et ont contribué à diffuser ce faits divers bien au-delà des frontières allemandes. La police, qui a qualifié les faits d'"inhabituels et terribles", a demandé la suppression de ces images particulièrement violentes. Des images que nous avons pu visionnées.





On y voit un homme infliger plusieurs coups de sabre à sa victime derrière une voiture à l'arrêt sur une route. Des passants sont visibles dans le champ, choqués mais incapables de s'interposer. L'individu s'échappe ensuite à pied, puis, selon les information du journal Bild, poursuit sa course à vélo. Une vaste opération de police est alors lancée pour retrouver le suspect, mobilisant notamment un hélicoptère. Le fugitif, a finalement été interpellé en début de soirée.