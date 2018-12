Allemagne : l'effroyable parcours de Jennifer W., membre de l'EI et poursuivie pour "crimes de guerre"

A cette même période, Jennifer W. et son mari auraient acheté une enfant, peut-être yézidie, dans un camp de prisonniers de guerre pour la réduite en esclavage. Un jour, la fillette est "tombée malade et a souillé un matelas", selon le bureau du procureur. Pour la punir, le mari l'a enchaînée à l'extérieur. Dans la chaleur de l'été irakien, la fillette est morte de soif. Selon l'acte d'accusation, Jennifer W. "a laissé faire son mari et n'a rien fait pour sauver l'enfant." L’homme, sur lequel nous avons peu d'informations, "n’est pas citoyen allemand" a déclaré un porte-parole de l'autorité au Sueddeutsche. Il n'habite pas en Allemagne non plus.





En janvier 2016, des mois après la mort de la fillette, Jennifer W. se rend en Turquie pour demander de nouveaux papiers d'identité à l'ambassade d'Allemagne d'Ankara. Elle est arrêtée à sa sortie par les forces de sécurité turques et expulsée vers l'Allemagne. Faute d'éléments de preuve à son encontre, elle est alors autorisée à rentrer chez elle, en Basse-Saxe.