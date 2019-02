Allemagne : les règles de assurance-chômage

Pour réduire le nombre de chômeurs, l’Allemagne utilise la dégressivité des allocations et l'obligation pour les demandeurs d'emploi d'accepter un travail ou une formation, même s’ils sont éloignés de leurs compétences initiales. Ils doivent prouver qu'ils cherchent un emploi sous peine de sanction. Un système qui existe depuis longtemps dans le pays. Alors, comment fonctionne-t-il précisément ?



