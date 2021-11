Allemagne : panne temporaire des numéros d'urgence dans une partie du pays

Panne majeure en Allemagne. Dans la nuit du mercredi au jeudi 11 novembre, les numéros d'appels d'urgence ont été hors service dans une partie du pays. Impossible de contacter le "110" et "112", qui régissent en Allemagne les appels de la police, des pompiers et du Samu.

Ces lignes ont été temporairement inaccessibles dans plusieurs grandes villes comme Berlin, Francfort ou Hambourg. C'est le cas également dans plusieurs régions allemandes, comme dans la plus grande du pays, la Rhénanie du nord-Westphalie et dans celles de Hesse, Bade-Wurtemberg ou encore en Basse-Saxe.

La coupure a durée plus d'une heure, entre 3h30 et 4h40, selon l'Office fédéral de la protection de la population et de l'aide en cas de catastrophe et Deutsche Telekom. Les autorités ont annoncé le rétablissement des services jeudi en début de matinée.

Aucune précision n'a été donnée à ce stade sur les conséquences éventuelles de cette coupure ni sur sa cause.