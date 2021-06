Allemagne : plusieurs morts et blessés dans une agression au couteau à Wurtzbourg

Un bilan très lourd. Ce vendredi, plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées lors d'une agression à Wurtzbourg (Bavière) en Allemagne, a annoncé la police locale. Selon des médias, il s'agirait d'une attaque au couteau. Selon le quotidien Bild et le quotidien local Main Post, au moins trois personnes ont été tuées et six blessées. Le ministre de l'Intérieur de l'État régional de Bavière, Joachim Herrmann, a précisé que le pronostic vital de certains des blessés était encore engagé.

L'agresseur, un Somalien de 24 ans, a été maîtrisé par un tir dans les jambes de la police, puis interpellé. Il aurait, selon un témoin crié lors de son acte "Allah Ahkbar" (Allah est grand). La police a précisé qu'il n'y avait aucun danger pour la population et affirmé sur Twitter qu'il n'y avait pas d'indice concernant un éventuel autre agresseur. Un important déploiement policier est en cours dans le centre de cette ville de 13.000 habitants.