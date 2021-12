Pourquoi Angela Merkel a-t-elle choisi un titre punk pour sa cérémonie d'adieu ?

Ce choix musical a tranché avec les goûts plus classiques que les Allemands lui connaissaient : Angela Merkel a décidé de faire ses adieux jeudi 2 décembre aux forces armées allemandes sur un tube signé par une diva punk. Une cérémonie au flambeau organisée près d'une semaine avant que la chancelière sortante ne laisse la place à son successeur Olaf Scholz et ne close définitivement ses seize années à la tête de l'Allemagne.

Au fil de ses derniers discours d'adieux, la chancelière avait déjà plusieurs fois rendu hommage à cette culture est-allemande, qui s'éclipse de plus en plus de la mémoire collective dans une Allemagne réunifiée.

Ce titre, succès dans les hit-parades dans ces Länder de l'est, évoque ainsi pour la dirigeante de 67 ans ses vingt ans en RDA, même si la politicienne est toujours restée très pudique sur sa vie privée et son passé dans l'Allemagne communiste. D'autant que cette chanson "est encore jouée dans une région qui était ma circonscription électorale", a ajouté Angela Merkel. Et de déclarer : "Tout s'accorde donc aujourd'hui".

"Cette chanson a été un moment fort de ma jeunesse", a-t-elle expliqué lors d'une conférence de presse jeudi. Née dans la ville portuaire de Hambourg, Angela Merkel a ensuite passé son enfance en Allemagne de l'est communiste, suivant son père, pasteur et instituteur, venu y prêcher l'évangile.

Les deux femmes s'étaient par ailleurs déjà rencontrées sur un plateau télévisé en 1992 à l'occasion d'un débat sur les drogues et thérapies médicamenteuses, relève France Info , lorsque Angela Merkel était alors ministre des Femmes et de la Jeunesse. L'entrevue s'était pourtant soldée par un fiasco. "C'est juste une merde avec un tas de merde ici ! Je m'en vais pour que vous puissiez continuer à dire de la merde !", avait lancé la chanteuse, hors d'elle.

Le titre ne figurait d'ailleurs pas dans le registre de la Bundeswehr qui a dû adapter rapidement la chanson, a confié le dirigeant de la fanfare à la presse. Le reste de la playlist de "Mutti" est davantage dans les cordes de ces musiciens. Elle comprend un cantique religieux du XVIIIe siècle - un clin d'œil à son éducation de fille de pasteur.

Le troisième choix est une ballade des années 60, "Für mich soll's rote Rosen regen" ("Il devrait pleuvoir des roses rouges pour moi"), aux accents plus mélancoliques, mais dont le choix pourrait aussi être teinté d'ironie, pointe The Guardian. "J'étais censé me conformer, me débrouiller", est-il écrit dans les paroles. "Oh, je ne peux pas me conformer, je ne peux pas faire avec, je veux toujours gagner aussi."