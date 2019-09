Allemagne : presque en récession ?

L'Allemagne est souvent citée comme un exemple de réussite et de croissance. Mais à l'heure actuelle, le pays est au bord de la récession. La rentrée s'annonce difficile pour Angela Merkel en raison d'une forte poussée de l'extrême droite. Le parti Afd arrive à chaque fois en deuxième position à chaque élection régionale, et vient de doubler ses scores en Saxe et le Brandebourg. Mise au point de notre journaliste.



