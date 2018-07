Allemagne : que prévoit l’accord entre Angela Merkel et Horst Seehofer?

Angela Merkel s'est réjouie d'avoir conclu "après des journées difficiles et des tractations rudes", un "bon compromis" qui respecte "l'esprit du partenariat européen" et en même temps constitue "un pas décisif" vers un meilleure contrôle des demandes d'asile au sein de l'UE. "Nous avons un accord clair sur la façon d'empêcher à l'avenir l'immigration illégale aux frontières entre l'Allemagne et l'Autriche", s'est félicité de son côté Horst Seehofer, mettant fin au bras de fer qui l'oppose depuis plusieurs semaines à la chancelière sur la politique migratoire.





"Cet accord très solide, qui correspond à mes idées, me permet de continuer à diriger le ministère fédéral de l'Intérieur", a-t-il ajouté. La veille il avait offert sa démission, faute de pouvoir à ses yeux trouver un compromis avec la chancelière. Il s'était finalement ravisé et avait proposé une dernière tentative de négociation.





Le compromis trouvé prévoit que les migrants installés dans les "centres de transit" à la frontière seront obligés d'y rester. Leurs renvois vers les pays où ils ont été enregistrés en premier à leur arrivée dans l'UE devront être organisés toutefois dans le cadre d'accords administratifs conclus avec les pays concernés, et non de manière unilatérale par l'Allemagne. Si des accords ne peuvent être trouvés, il est prévu de refouler les migrants "à la frontière germano-autrichienne dans le cadre d'un accord avec l'Autriche", précise le texte rendu public.