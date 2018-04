Allemagne : tensions autour d'un festival néonazi qui célèbre l'anniversaire de la naissance d'Hitler

Un anniversaire que beaucoup auraient préféré ne pas voir célébré. Des centaines de néo-nazis se sont rassemblés ce vendredi, 129 ans jour pour jour après la naissance d’Adolf Hitler en 1889, dans une bourgade de l’est de l’Allemagne. Ce premier rassemblement "Schild und Schwert" ("Bouclier et Épée") se déroule sur deux jours à Ostritz et il prévoit, outre des concerts de groupes des milieux ultra-nationaliste et hooligan, des débats politiques, des séances de tatouages et de pratique d'arts martiaux.