Allemagne : trois personnes tuées à l'arbalète dans un hôtel, deux autres corps découverts chez l'une des victimes

L'homme avait un costume et une longue barbe blanche tandis que les deux femmes étaient habillées en noir, ont rapporté des témoins au quotidien populaire Bild. Ils ont souhaité "Bonne nuit", ont pris de l'eau et des sodas et sont montés dans leur chambre. La police inspectait également un pick-up sur lequel était collé un logo représentant un archer. Elle a indiqué n'avoir aucun élément suggérant qu'une autre personne puisse être impliquée.





Les corps des victimes, tous des Allemands, et deux arbalètes ont été découverts dans cet hôtel isolé, situé en bord de rivière à Passau, près de la frontière avec l'Autriche. Une nouvelle arbalète - la troisième - a par ailleurs été trouvée dans un des sacs des victimes et n'a pas été utilisée, selon les premiers constats. Les résultats de ces autopsies, ordonnées par le parquet, sont attendus ce mardi.