Allemagne : un attentat biologique déjoué

C'est un pays qui vit depuis plusieurs années sous la menace terroriste, mais si l'on en croit les autorités allemandes, l'attaque qui se préparait aurait pu être dévastatrice. Le mardi 19 juin à Cologne, un homme de 29 ans et sa femme ont été interpellés sur la base de renseignements inquiétants. Une perquisition à leur domicile a permis de découvrir des substances, qui peuvent servir de base à la fabrication d'une bombe biologique.



