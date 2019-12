Allemagne : un passant trouve un sac avec 16.000 euros... et le rend à la police

Ah la magie de Noël... Elle a manifestement opéré le soir du réveillon, dans la petite ville de Krefeld, dans l'ouest de l'Allemagne. Peu avant minuit, un passant a alerté la police après avoir trébuché sur un sac à dos oublié sous un arbre. Il faut dire qu'en l'ouvrant pour trouver le nom du propriétaire, sa surprise fut grande d'y trouver plusieurs cadeaux, mais également 16.000 euros en liquide.

Un précieux contenu qui devait à tout prix retrouver son propriétaire. Ce fut chose faite grâce aux policiers qui ne tardèrent pas à l'identifier. Cette fin heureuse a réjoui de nombreux internautes et attiré plus de 1.000 "likes" après la publication de la police racontant l'histoire sur Facebook. Toutefois, parmi les 180 commentaires, certains s'interrogeaient sur les raisons poussant quelqu'un à se promener avec une pareille somme en liquide sur lui. Un porte-parole de la police de Krefeld a expliqué ce jeudi à l'AFP que bien que ce soit "inhabituel", le propriétaire du sac a dit qu'"il se sentait plus en sécurité" en transportant son argent sur lui.