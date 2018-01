Allemagne : un pédophile, déjà condamné en Thaïlande, jugé pour des viols sur enfants en Inde

L'accusé "était entouré d'un grand nombre de garçons et de jeunes adolescents qui pour certains habitaient chez lui, travaillaient pour lui et qu'il a contraints à des actes sexuels et a filmés", indique l'acte d'accusation cité par l'agence dpa. L'homme a annoncé vouloir faire une décalration lors de la prochaine audience de son procès. Déjà connu des services de police spécialisés, il avait été condamné, en avril 1996, à 43 ans de prison notamment pour des faits de pédophilie, mais avait bénéficié d'une amnistie et avait, en conséquence, passé 4 ans derrière les barreaux, précise la chaine rbb.





L'année dernière déjà, l'Allemagne avait été secouée par le procès de deux hommes, jugés à Berlin pour plusieurs centaines d'actes pédophiles. Le principal accusé, 51 ans, devait répondre de 379 actes pédophiles entre 2002 et 2009, "principalement du sexe oral", et aurait également "servi d'intermédiaire" entre les enfants et d'autres hommes. L'autre accusé, lui, était soupçonné de 47 abus sexuels sur mineurs.