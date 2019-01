Allemagne : une attaque xénophobe fait au moins quatre blessés, dont des Syriens et des Afghans

Quelques minutes après le passage à la nouvelle année, la ville allemande de Bottrop, dans la Ruhr, a été le théâtre d'une attaque xénophobe. Un homme au volant de sa voiture a foncé sur un groupe de personnes, en blessant quatre, dont des Syriens et des Afghans, ont annoncé la police locale et le parquet d'Essen. Le conducteur, âgé de 50 ans et résidant à Essen, a pris la fuite au volant d'une Mercedes avant d'être rattrapé par les forces de l'ordre et interpellé.





Lors de son arrestation, l'individu a tenu des propos racistes devant les policiers. "Pour les enquêteurs, il s'agit à priori d'une attaque délibérée qui serait liée aux opinions xénophobes du conducteur", ont indiqué les forces de l'ordre, évoquant également de probables troubles mentaux chez l'auteur des faits.