Allemagne : une fusillade fait quatre blessés dont trois graves à Berlin

Selon plusieurs médias allemands dont Die Welt, la fusillade aurait eu lieu près du siège du parti social-démocrate d'Allemagne, le SPD, mais le motif de ces coups de feu est pour l'heure inconnue. Pour autant, "rien n'indique une motivation politique" a précisé le porte-parole de la police. "Nous ne savons pas non plus encore combien de personnes étaient impliquées", a-t-il ajouté.

Au mois de février, une fusillade avait déjà eu lieu non loin du lieu du drame, faisant un mort et quatre blessés. Comme le souligne Die Welt, les conflits et les affrontements sont fréquents à Berlin, un jeune de 29 ans a notamment été abattu à Kreuzberg, provoquant l'assaut d'un appartement au rez-de-chaussée et d'une voiture par une dizaine d'hommes.