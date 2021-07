Allemagne : une restriction des libertés pour les non-vaccinés ?

"Les personnes vaccinées auront certainement plus de liberté que les personnes non-vaccinées". C'est ce qu'a déclaré Helge Braun, le chef de cabinet de la chancelière Angela Merkel, au journal Bild am Sonntag publié ce dimanche 25 juillet. Avec une reprise de l'épidémie due au variant Delta depuis deux semaines, les Allemands pourraient être confrontés à de nouvelles restrictions si les contaminations continuent. Et, contrairement à la France, celles-ci concerneraient tous les non vaccinés, y compris ceux présentant un test anti-covid négatif.

Actuellement, les Allemands totalement vaccinés ou munis d'un test négatifs récent, sont autorisés à se rendre dans des lieux publics tels que les restaurants, les cinémas ou les salles de sport. Cependant, si les taux d'incidences continuent d'augmenter, les personnes non-vaccinés pourraient être contraints à réduire leurs contacts. Selon Helge Braun, "cela pourrait signifier qu'accéder à des endroits comme les restaurants, les cinémas et les stades ne serait plus possible, même pour les personnes non-vaccinées testées, car le risque est trop élevé".