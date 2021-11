Alpinistes disparus au Népal : une équipe de secours française dépêchée

L'équipe comprend aussi deux experts en identification de la gendarmerie nationale, un médecin de l’école militaire de haute montagne, un guide de haute montagne de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM) et un maître-chien. Ils emporteront avec eux quelque 600 kilos de matériel.

Sur place, les opérations de recherche risquent d'être épineuses. Les difficultés sur le site de l'avalanche vont "vraiment dépendre du type de neige mis en mouvement, de la météo qui a suivi et de l'orientation au soleil", explique-t-il. Autant de facteurs "qui font que (la neige) peut être plus ou moins dure" : "d'une manière générale, un dépôt (avalancheux) durcit avec le temps", alerte-t-il.

La dureté de la neige risque donc de compliquer la tâche du chien d'avalanche, qui répond au nom d'Irco. "On ne repose pas tous nos espoirs" sur lui, car il n'y aura "pas forcément d’odeurs" à renifler, a expliqué le lieutenant-colonel André. De premières recherches entreprises par des guides népalais en début de semaine étaient restées vaines et ont été suspendues mercredi pour trois ou quatre jours, selon Ang Norbu Sherpa, président de l'Association nationale des guides de montagne du Népal et membre de l'opération de recherche et de sauvetage.