Amanda Knox de retour en Italie pour parler justice et médias

"Je ne suis jamais anonyme, jamais". Il faut dire que l'histoire de la jeune femme de 31 ans a tenu en haleine les médias du monde entier pendant huit ans. Quatre ans plus tard, Amanda Knox lutte toujours pour restaurer son image.





Tout bascule en 2007 quand elle est accusée du meurtre de sa colocataire britannique Meredith Kercher, retrouvée morte à demie-nue et la gorge tranchée dans leur appartement. Avec son petit-ami de l’époque, Raffaelle Sollecito, elle est soupçonnée d’être à l’origine d’un jeu sexuel qui aurait mal tourné.





Ils sont condamnés en 2009, puis acquittés en 2011 avant que la justice italienne ne relance les poursuites. C'est finalement en 2015 qu'ils sont définitivement acquittés, faute de preuve matérielle. Un troisième protagoniste, Rudy Guédé, un Ivoirien dont l’ADN a été retrouvé sur place, purge depuis 2008 16 ans de prison.





A son retour aux Etats-Unis, après quatre ans de prison, Amanda Knox écrit un livre, "waiting to be heard" (en attendant d’être entendue). Aujourd’hui installée à Seattle avec son fiancé, et anime des podcasts sur les innocents condamnés à tort. Elle aborde également le sujet des femmes diffamées publiquement.