Amazon : la femme du PDG Jeff Bezos lui cède 75% de leurs actions en bourse dans le cadre de leur divorce

Jeff et MacKenzie Bezos ont fait le choix d'un divorce "à l'amiable". Le PDG d'Amazon et sa femme ont dévoilé avoir trouvé un terrain d'entente concernant leur fortune, estimée à 150 milliards de dollars par Forbes Magazine. En effet, le milliardaire américain conservera la garde du trésor familial : MacKenzie Bezos, a annoncé jeudi sur Twitter qu'elle prévoyait de lui laisser à l'issue de leur séparation 75% de leurs titres en bourse. Dans le communiqué, le couple assure rester "des amis chers". Jeff Bezos a remercié son épouse pour "son soutien et sa gentillesse durant ce processus".





MacKenzie Bezos conservera donc 25% des actions du couple, et qui représentent 4% du capital d'Amazon, soit environ 36 milliards de dollars au cours de Bourse actuel. Enfin, MacKenzie Bezos concède à Jeff Bezos tous les droits de vote sur l'ensemble de leurs actions.