Le soja, ennemi de la forêt brésilienne : quelle est l'implication de la France ?

La France dépend très largement du soja brésilien. D'après les données de France Agri Mer, plus de 58% des importations de graines de soja proviennent du Brésil, 18% sont achetées aux Etats-Unis (18%), et 11% du Canada. Mais le soja est également massivement exporté sous forme de tourteaux, une sorte de farine obtenue après broyage par friction des graines qui sont décortiquées et traitées à la chaleur. Toujours d'après France Agri Mer, 63% des importations de tourteaux de soja en France sont assurées par le Brésil.





Une situation de dépendance au soja d'importation brésilien confirmé à LCI par Terres Univia, organisation professionnelle agricole des producteurs d'huiles et de protéines végétales. "En 2018, la France importait 620.000 tonnes de graines de soja, dont 360.000 tonnes en provenance du Brésil -, et 2,93 millions de tonnes de tourteaux de soja - dont 1,8 million de tonnes du Brésil." En revanche, durant la même période, la production hexagonale de soja n'a atteint que 400.000 tonnes.