Amazonie en feu : quel est cet accord Mercosur-UE que Macron ne souhaite plus ratifier après ses accusations contre Bolsonaro ?

L'Union européenne et les Etats membres du Mercosur (à savoir le Brésil, de l'Argentine l'Uruguay et le Paraguay) se sont en effet engagées en contrepartie à lutter contre le changement climatique et en particulier contre la déforestation. Le Brésil doit notamment mettre fin à la déforestation illégale et restaurer 12 millions d'hectares de forêt tropicale d'ici 2030. Les émissions de gaz à effet de serre doivent également avoir diminué de 37% entre 2005 et 2025.





Reste que ces chiffres trouvent leur origine dans une déclaration de...Dilma Roussef datant de septembre 2015 en prévision des objectifs assignés quelques mois plus tard par l'Accord de Paris sur le climat, visant à ne pas limiter un réchauffement de 2°C en 2100. Un point important alors que de nombreuses ONG accusent aujourd'hui Jair Bolsonaro, l'actuel président brésilien, climatosceptique notoire, de défendre des politiques agro-forestières et donc de favoriser la déforestation de l'Amazonie.





Un président brésilien qu'Emmanuel Macron accuse aujourd'hui de mensonge alors que l'Amazonie est en proie aux flammes depuis plusieurs semaines. "Compte tenu de l'attitude du Brésil ces dernières semaines, le président de la République ne peut que constater que le président Bolsonaro lui a menti lors du sommet (du G20, ndlr) d'Osaka", a déclaré l'Elysée, estimant que "le président Bolsonaro a décidé de ne pas respecter ses engagements climatiques ni de s'engager en matière de biodiversité". "Dans ces conditions, la France s'oppose à l'accord Mercosur en l'état", poursuit la présidence de la République.