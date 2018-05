Pour remercier le président américain, le club de foot Beitar Jérusalem se rebaptise Beitar "Trump" Jérusalem

"Les présidents du club, le propriétaire Eli Tabib et le directeur exécutif Eli Ohana ont décidé d'ajouter au titre du club le nom du président américain qui a fait l'histoire, et s'appellera dorénavant Beitar Trump Jérusalem. Nous avons le plus grand amour pour le président, et il va gagner" peut-on lire dans ce post sur le réseau social. Rien n'indique pour le moment si ce changement de nom est permanent ou temporaire. Pour rappel, le club du Beitar Jérusalem est connu pour ses supporters particulièrement violents et racistes.





En décembre dernier, le ministre des Transports israélien Israël Katz avait annoncé l'intention de l'Etat hébreu de nommer sa future station de train près du mur des Lamentations "Donald John Trump", "en raison de sa décision historique et courageuse de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'Etat d'Israël et de sa contribution au renforcement du statut de Jérusalem comme capitale du peuple juif et de l'Etat d'Israël." Cette station entre dans le cadre de la nouvelle ligne à grande vitesse reliant Tel-Aviv et Jérusalem dans les semaines à venir. Autre hommage rendu au président Trump, ce dernier a eu droit ces dernières semaines à une place à son nom à Jérusalem, située toute proche de la nouvelle ambassade des Etats-Unis.