La mannequin voilée Amena Khan renonce à une publicité pour L'Oréal après des tweets jugés antisémites

"Je regrette profondément le contenu des tweets écrits en 2014 et je m'excuse sincèrement pour le désarroi et la douleur qu'ils ont causés", a réagi sur Twitter Amena Khan. "Avec un profond regret, j'ai décidé de me retirer de cette campagne parce que les conversations actuelles qui l'entourent nuisent au sentiment positif et inclusif que j'ai décidé de livrer", a-t-elle poursuivi.