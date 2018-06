Amnesty accuse les Etats-Unis d'avoir bombardé aveuglément des civils syriens à Raqqa

Parmi les habitants rencontrés par Amnesty, il y a par exemple la famille Aswad. Des commerçants qui avaient fait le choix de rester dans la ville quand les affrontements entre les djihadistes et les FDS ont débuté. Mais le 28 juin, une frappe de la coalition détruit leur maison, tuant huit personnes, essentiellement des enfants, qui étaient réfugiés dans la cave. Autre exemple, celui de la famille Hashish, endeuillée par les trois protagonistes du conflit : "La famille a perdu 18 de ses membres. Neuf ont été tués par une frappe aérienne de la coalition, sept sont morts en tentant de fuir sur une route minée par l'EI, et deux autres ont été victimes d'un tir de mortier apparemment lancé par les FDS", précise le rapport.





A l'aune de ces éléments, Amnesty demande à la coalition de "reconnaître publiquement l’ampleur et la gravité des pertes civiles et des destructions (…) consécutives aux frappes qu’elle a lancées sur la ville." Une ampleur qui pourrait être constitutive de "crimes de guerre", selon l'ONG, qui précisent que "des preuves solides montrent que les frappes aériennes et les tirs d'artillerie de la coalition ont tué et blessé des milliers de civils, touchés notamment par des attaques disproportionnées ou aveugles qui sont contraires au droit international humanitaire." A ce jour, la coalition a préféré minorer la réalité du conflit. Comme en septembre 2017 quand le général Stephen Townsend - commandant sortant de la coalition - a écrit qu'il n'y avait "jamais eu une campagne aérienne plus précise dans toute l'histoire des conflits armés".