Amnesty : après deux suicides et un climat jugé "toxique" plusieurs dirigeants vont quitter l'ONG

Cette réorganisation intervient après la publication, fin janvier, d'un rapport indépendant commandé après le suicide de deux employés de l'ONG en trois mois. Roz McGregor, une Britannique de 28 ans qui effectuait un stage rémunéré au bureau d'Amnesty à Genève, s'est suicidée au début de l'été 2018, quelques semaines après Gaëtan Mootoo, 65 ans, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest retrouvé mort le 26 mai 2018 dans les locaux parisiens de l'ONG.





Le rapport du groupe KonTerra, basé sur une enquête menée auprès du personnel, avait révélé que celui-ci était souvent soumis à des niveaux de stress très importants et avait identifié des "failles dans la culture organisationnelle et le management" comme étant les "principales causes" du mal-être du personnel. "L'environnement de travail est souvent décrit comme toxique", soulignait le rapport.