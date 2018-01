Amsterdam : une fusillade fait un mort et deux blessés, la piste terroriste exclue

Une fusillade a éclaté dans le centre-ville d'Amsterdam vendredi soir, faisant au moins un mort et deux blessés, a rapporté la police. "Une personne est décédée et deux blessés, un homme et une jeune femme, ont été transportés à l'hôpital après une fusillade dans la rue Grote Wittenburgerstraat, dans le centre-ville" de la capitale, a déclaré à l'AFP Leo Dortland, porte-parole de la police d'Amsterdam.