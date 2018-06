Amsterdam veut moins de touristes

Une ville qui se plaint d'avoir trop de touristes, ce n'est pas courant. Cependant, aux Pays-Bas, les habitants d'Amsterdam n'en peuvent plus. En effet, depuis un an, les plaintes des habitants contre les visiteurs se multiplient. Aussi, les autorités viennent de prendre plusieurs mesures pour limiter le nombre de visiteurs, et les professionnels du tourisme s'en inquiètent.



