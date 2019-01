Andalousie : Ciudadanos, le parti qui soutient Manuel Valls à Barcelone, s'associe à l'extrême droite

Une percée électorale qui avait fait réagir Manuel Valls. Déjà, le 5 décembre, dans une interview à El Pais, il estimait que "toute coalition est légitime sauf avec des forces qui violent la Constitution" et qu’"il ne peut y avoir d’accord avec Vox". Puis, le 27 décembre, le candidat à la mairie de Barcelone avait associé le parti au reste de l'extrême-droite européenne, affirmant que tout accord avec Vox serait une "erreur politique" et une "incohérence morale". Et d'ajouter ce commentaire lourd de sens : "Le programme gouvernemental conclu en Andalousie porte la marque progressiste de Ciudadanos et ne constitue pas une menace contre l’autonomie, il n’a rien à voir avec les propositions de Vox".