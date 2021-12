Covid-19 : le premier mort dû au variant Omicron déclaré officiellement au Royaume-Uni

Très durement touché par la pandémie avec plus de 146.000 morts et autour de 50.000 contaminations quotidiennes, le pays de 66 millions d'habitants avait décidé d'avancer d'un mois, ce dimanche, l'objectif d'offrir une piqûre de rappel à tous les plus de 18 ans en Angleterre, pour qu'ils en bénéficient avant le Nouvel An. Dans le même élan, Boris Johnson compte dorénavant sur l'injection d'au moins un million de doses par jour et doubler ainsi leur nombre actuel - autour de 400.000 injections quotidiennes.

"Malheureusement, Omicron génère des hospitalisations et il a été confirmé qu'au moins un patient est décédé d'Omicron", a déclaré le dirigeant conservateur lors de la visite d'un centre de vaccination à Londres.