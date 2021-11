Emploi, logement... pourquoi tant de migrants tentent la traversée vers le Royaume-Uni

Ali est arrivé à Londres il y a six mois. Cet Irakien de 18 ans est logé dans une ancienne caserne. "L’Angleterre, c’est vraiment bien. Ici, les gens sont très sympas. J’ai une chambre pour dormir, j’ai des vêtements et de l’argent", témoigne-t-il au micro de TF1 dans le reportage en tête de cet article. Comme tous les demandeurs d’asile, Ali reçoit l’équivalent de 50 euros par semaine, le temps de l’étude de son dossier, qui peut prendre jusqu’à deux ans. Jusqu'à ce qu'il obtienne le statut de réfugié, il ne pourra en revanche pas travailler légalement dans le pays.

Medyan, de son côté, a déjà un emploi. Ce réfugié syrien est devenu chef dans un restaurant de Londres. "J’avais de la famille ici et puis je parlais déjà un peu anglais dans mon pays. J’étais avocat là-bas. Du coup, c’était plus simple au niveau de la langue", affirme-t-il. En Grande-Bretagne, le taux de chômage est faible : 5% contre 8% en France. Les réfugiés peuvent donc y trouver un emploi plus facilement.

"La grande différence dans le marché du travail entre le Royaume-Uni et la plupart des pays européens, c’est que nous sommes proches de l’esprit américain : c’est facile d’embaucher et de licencier et donc les migrants ont plus de chance de trouver un travail au Royaume-Uni", explique Keith Pilbeam, professeur d’économie internationale à l’université de Londres. Les opportunités de travail sont particulièrement nombreuses dans ce pays en manque de main d’œuvre non qualifiée depuis le Brexit.