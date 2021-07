Angleterre : 20.000 cas par jour… et pourtant la fin du masque

Tout en reconnaissant que la pandémie était "loin d'être terminée" et que les contaminations continuaient d'augmenter et pourraient atteindre "50.000 par jour d'ici au 19 juillet", le Premier ministre a expliqué vouloir "permettre aux gens de prendre leurs propres décisions éclairées sur la façon de gérer le virus".

Esquissant un retour à une forme de normalité, Boris Johnson a annoncé que le télétravail ne serait plus recommandé, que les salles de spectacles et les stades pourraient ouvrir à pleine capacité et que les discothèques seraient autorisées à accueillir du public. Il n'y aura plus non plus de limites au nombre de participants à un mariage ou à un enterrement ou d'invités chez soi.