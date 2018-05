Angleterre : la fièvre du mariage princier s'empare de tout le royaume

Pour les préparatifs du mariage du prince Harry et de Meghan Markle, des fans installent des campements devant le château de Windsor pour ne rien rater. À Londres, les magasins ont été réorganisés pour l'occasion. Les articles souvenirs, notamment les tasses, font fureur. La ville de Windsor, où la famille royale est une véritable marque commerciale, profite également de cet événement. La vente de médailles commémoratives pour le mariage princier y est un succès.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.