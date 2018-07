Angleterre : le couple empoisonné a été exposé au Novitchok après avoir manipulé un "objet contaminé"

Les deux victimes sont Britanniques et âgées de 44 ans et 45 ans. Selon un ami, le couple ne travaillait pas et sont d'anciens sans-abri. Charlie Rowley vivait depuis quelques mois à Muggleton Road à Amesbury, dans l'habitation où a été retrouvé le couple, et Dawn Sturgess vivait dans un foyer pour sans-abri de Salisbury, qui a été évacué jeudi. Charlie Rowley "consomme de la drogue", selon cet ami, mais Dawn Sturgess "ne se drogue pas".





Plusieurs lieux fréquentés par les victimes ont été fermés au public, dont une pharmacie à Amesbury ainsi qu'un parc et le foyer pour sans-abri de Salisbury, certains cachés de regards par des barrières opaques. Le couple était toujours jeudi "dans un état critique" à l'hôpital de Salisbury où avaient été traités les Skripal ainsi que le premier policier à leur être venu en aide, Nick Bailey. Tous trois ont survécu au prix d'un lourd traitement médical, Sergueï Skripal ayant été le dernier à quitter l'établissement, le 18 mai.