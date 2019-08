Angleterre : les 6 500 habitants de Whaley Bridge menacés par la rupture d'un barrage

Le 1er août 2019, une partie des 6 500 habitants de Whaley Bridge, en Angleterre, a dû être évacuée et relogée dans des hébergements d'urgence. Un barrage est sur le point de s'effondrer, une partie de son tablier s'est décrochée. Les habitants qui sont restés ne cachent par leurs inquiétudes car une pareille situation ne s'est jamais produite auparavant. Si l'édifice venait à céder, le niveau de la rivière Goyt augmenterait rapidement, ce qui entraînera des inondations graves.



