Londres : des drones survolent l'aéroport de Gatwick et entraînent de sévères perturbations

L'aéroport international de Gatwick, l'un des plus importants de Londres, restait fermé jeudi matin après avoir été survolé par des drones, affectant au moins 10.000 passagers à quelques jours de Noël, a indiqué jeudi la direction de l'aéroport. "Les vols au départ et à destination de l'aéroport de Gatwick restent suspendus après que des drones ont été signalés volant au-dessus de l'aérodrome de Gatwick la nuit dernière et tôt ce (jeudi) matin", a indiqué l'aéroport dans un communiqué.





L'aéroport, situé au sud de Londres et deuxième plus important aéroport du Royaume-Uni après Heathrow, avait été fermé mercredi à 21H03 GMT après le signalement de deux drones survolant le site au niveau de la clôture. Il avait rouvert brièvement durant trois quarts d'heure dans la nuit avant de fermer à nouveau à 03H45 à la suite de nouveaux signalements d'un survol de drones près de l'aéroport, le dernier en date à 07H00 GMT.





L'aéroport est fermé pour la journée de jeudi et a conseillé aux passagers partant de Gatwick de ne pas se rendre sur place et de vérifier l'état de leur vol auprès de leurs compagnies aériennes.