Un conducteur filmé sur le siège passager pendant que sa Tesla conduit seule

Bhavesh Patel a fini par être interpellé pour conduite dangereuse, rapporte BBC News, après que la vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux et est remontée jusqu’à la police. Devant le tribunal, l’homme de 39 ans s’est dit "malchanceux d’avoir été pris", bien qu’ayant admis avoir fait quelque chose "d’idiot". Il a été interdit de circulation sur les autoroutes britanniques pour 18 mois et devra s’acquitter de 100 heures de travaux d’intérêt général. "Il a non seulement mis en danger sa propre vie, mais la vie d’autres personnes innocentes qui circulaient sur l’autoroute ce jour-là", a déclaré un représentant de la police du Hertfordshire. "Ce qu’il a fait était irresponsable et aurait pu se terminer de manière tragique."