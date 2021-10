États-Unis : la ville de Washington compte ses chats pour la première fois

L'opération, qui aura duré trois ans, est inédite. À l'initiative de défenseurs des animaux et de scientifiques, le projet "DC Cat Count" a procédé à un vaste recensement des chats présents dans les domiciles et les rues de Washington DC, aux États-Unis. Une opération destinée à mieux comprendre les habitudes de vie des félins et à mieux s'en occuper.

Au terme de ces trois années de surveillance, pas moins de 200.000 chats ont été dénombrés dans la capitale américaine, dont la moitié vit dans un domicile et l'autre à l'extérieur, mais pas forcément sans aucun propriétaire. Parmi cette dernière catégorie, 3000 à 4000 chats sont considérés comme sauvages, évitant toute interaction avec les humains.

Ce recensement permettra de mieux appréhender ces chats errants et éventuellement de mieux en prendre soin. "Il s'agit certainement de l'analyse la plus complète de chats réalisée par une ville", s'est satisfait Tyler Flockhart, biologiste ayant participé au projet, auprès de l'AFP.

Les organisateurs ont effectué ce comptage de plusieurs manières. D'abord par un interrogatoire d'environ 2600 ménages de la ville, comme le relève le Washington Post, ensuite par une analyse des archives des refuges pour animaux, puis par un suivi en temps réel des chats errant dans les rues. Pour faciliter le travail et opérer un recensement le plus exhaustif possible, des caméras habituellement destinées à surveiller la faune ont aussi été installées dans les arbres, les buissons, les ruisseaux et les ruelles exiguës de Washington.