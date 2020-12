Anne-Claire Coudray et le 20H de TF1 à la rencontre des forces françaises au Mali : "Leurs conditions de vie sont épouvantables"

Après de nombreuses années d’accrochages au Mali, les pickups des djihadistes ne déboulent plus sur Bamako, mais la situation sécuritaire régionale est plus que jamais instable. Un risque pour la France qui réfléchit de plus en plus sérieusement à amorcer une sortie pour ses 5 100 militaires engagés depuis huit ans au Sahel. À quelques jours de l'anniversaire du sommet de Pau, le 13 janvier prochain, date à laquelle pourrait justement être annoncée une évolution du format de l'intervention française, Anne-Claire Coudray et le 20H de TF1 se sont rendus sur la base de Gao, la principale base française au Mali où sont stationnés près de 2000 hommes.

Le 20H est également allé, plus au nord, sur la base opérationnelle avancée (BOA) de Menaka dans la région dite des "trois frontières", entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso où se trouvent 450 hommes. Là où les groupes affiliés à l'État islamique sont présents en ce moment, et où les Français et leurs alliés mettent tous leurs efforts. L'occasion de faire le bilan des opérations militaires sur place, lors d'une édition spéciale ce dimanche. Anne-Claire Coudray a auparavant répondu à nos questions.

Qu'avez-vous voulu montrer en vous rendant sur cette immense base de Gao, au Mali ?

L'idée, c'était d'aller voir dans quelles conditions les soldats français interviennent dans ce pays où on est depuis si longtemps. Voir leurs conditions de vie, de combat, qui sont épouvantables. Il faut savoir qu'on est dans un désert où la poussière s'immisce partout et use les matériels et les hommes. À titre d'exemple, lorsqu'un hélicoptère revient en France, il fait 150 kilos de plus à cause du sable qui s'est introduit dans les moindres interstices. Évidemment, il fait aussi une chaleur terrible. Résultat, quand on doit partir en mission dans des véhicules blindés, il y fait jusqu'à 60°C. Par ailleurs, les soldats sont sur le qui-vive en permanence parce que l'ennemi n'est pas classique. Il est quasi invisible. En fait, on ne sait jamais, quand on croise quelqu'un dans cet immense désert, s'il vient de cacher sa kalachnikov ou si c'est juste un habitant. C'est donc une guerre qui use nerveusement parlant.

Quels sont les dangers principaux rencontrés par les forces françaises ?

L'autre problématique terrible pour les forces armées, ce sont les Engins Explosifs Improvisés (IED), C'est-à-dire les mines artisanales. Ainsi, les routes qui étaient parmi les plus commerciales d'Afrique de l'Ouest sont devenues extrêmement dangereuses. Du coup, quand les soldats partent en mission, ils sont escortés avec plusieurs dizaines de véhicules parce qu'il y a des mines partout. Des militaires sont aussi chargés de sécuriser l'itinéraire et de voir s'il n'y a pas des IED sur le bord de la route. Ce sont en général de jeunes soldats qui ont une responsabilité énorme. D'ailleurs, une grande partie des morts français ont été victimes de ces mines. Donc c'est vraiment un stress important. En fait, le combat n'est pas permanent et quotidien mais le stress, lui, l'est.