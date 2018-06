Antarctique : la fonte des glaces s'accélère

L'Antarctique a perdu 3 000 milliards de tonnes de glace depuis 1992. Assez pour faire monter le niveau global des océans de presque huit millimètres. Plus de 80 scientifiques du monde entier ont uni leurs forces pour arriver à des données aussi précises. Les chiffres sont en effet alarmants. Si rien n'est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le continent blanc pourrait devenir la principale cause de la hausse du niveau des océans.



