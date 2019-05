Appartements capsules : louer moins de 5 mètres carrés

Cette pratique est légale au Japon et commence à tenter certains propriétaires en Europe. Les appartements capsules proposent des chambres de moins de 5 mètres carrés. Pour l'instant, ils sont interdits chez nous, mais le système trouve preneur alors que la question du logement dans les grandes villes est devenu un vrai casse-tête. C'est notamment le cas à Barcelone.



