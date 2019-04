Après 27 ans dans le coma, elle se réveille subitement

Aujourd'hui âgée de 60 ans, Mounira est dans un état stable et suit un traitement et une physiothérapie aux Emirats arabes unis. Elle s'est réveillée de façon inexpliquée en mai 2018, mais sa famille a choisi de ne pas communiquer l'information par respect pour sa vie privée. "Nous voulions voir son état se stabiliser avant de rendre publique notre expérience" et la partager avec d'autres dans la même situation, a expliqué Omar.