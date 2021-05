Après 27 ans de mariage, Bill et Melinda Gates annoncent leur divorce

"Au cours de ces 27 dernières années, nous avons élevé trois enfants incroyables et créé une fondation [la Bill and Melinda Gates Foundation] qui fonctionne dans le monde entier et permet aux gens de vivre une vie épanouie et productive", expliquent-ils. Bill et Melinda Gates, qui sont engagés dans la lutte contre la pauvreté et les maladies depuis 20 ans, affirment qu'ils continueraient à "travailler ensemble" au sein de leur fondation mais qu'ils ne pensaient "plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple".

Bill Gates, 65 ans, et sa femme, 56 ans, ont prié le public de donner à leur famille "l'espace et l'intimité" nécessaires pour pouvoir "commencer à nous adapter à cette nouvelle vie", sans préciser les raisons qui les poussaient à se séparer.