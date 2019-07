Après Barack Obama, le Premier ministre indien participe à son tour à l'émission "Man vs Wild"

"Pendant des années, j'ai vécu dans la nature, dans les montagnes et dans les forêts [...] Alors, quand on m'a interrogé sur un programme spécial axé sur la vie au-delà de la politique et sur la nature, j'étais aussi intrigué et enclin à y participer", a déclaré le Premier ministre dans un communiqué. Une excellente occasion pour Narendra Modi de souligner l'importance de la conservation de la nature et de mettre la lumière sur le riche patrimoine environnemental de son pays.





Bear Grylls avait précédemment reçu un autre chef d'Etat en 2015, à savoir Barack Obama. Ils s'étaient rendu pendant trois jours en Alaska.