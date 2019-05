Après des missiles à courte portée, la Corée du Nord a testé des lance-roquettes

"Kim a décidé de rappeler au monde -et plus particulièrement aux Etats-Unis- que ses capacités d'armement augmentent de jour en jour", a commenté Harry J. Kazianis, directeur des études coréennes au Center for the National Interest à Washigton.





"Ma crainte est que ceci soit le début d'un retour au temps des menaces de guerre nucléaire et des insultes personnelles, un cycle de tensions dangereux qu'il faut éviter à tout prix", a ajouté cet expert. En novembre et en avril, Pyongyang avait déjà annoncé avoir testé de mystérieuses "armes tactiques", sans plus de précisions. Il s'agissait des premiers essais d'armes annoncés par le Nord depuis le début, en 2018, de ses négociations avec les Etats-Unis sur ses programmes militaires.

Le régime nord-coréen s'est toutefois abstenu jusqu'à présent de tester des missiles balistiques ou des armes nucléaires, ce qui donnerait un coup d'arrêt définitif à son rapprochement avec Séoul et Washington.